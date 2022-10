Em vídeo emocionante, pais contam como foi o parto de bebê que nasceu dentro de elevador em Anápolis

O bebê da nutricionista Deborah Bittar e do médico Danilo Almeida não poderia ter escolhido momento mais inusitado para vir ao mundo. O casal de Anápolis foi pego de surpresa ao entrar no elevador do prédio em que moram e saírem de lá, depois de um parto rápido e emocionante, com a menina Júlia nos braços.

Nas redes sociais, eles contam detalhes do nascimento, que aconteceu em setembro deste ano. “Eu estava em casa e, por volta de 14h20 da tarde, comecei a sentir algumas contrações um pouco mais doloridas e mandei mensagem para o Danilo”, narra Deborah.

Após avaliar o bebê e a mãe, o médico, que é especialista em ginecologia e obstetrícia, decidiu que era hora de ir para o hospital se preparar para o parto. Os dois mal saíram de casa quando a menina deu sinal de que não ia mais esperar. “Eu senti a Júlia saindo e falei: ‘amor, vai nascer agora’. Ele já abaixou e eu travei a porta do elevador com a minha mão”, conta.

Nas imagens de segurança, é possível notar que o parto foi rápido. Ela precisou se agachar no momento. “Se eu fosse pensar em um roteiro, não teria como ser melhor. Foi lindo demais”, lembra Danilo.

Nos comentários, os usuários se emocionaram com o relato: “Ela parindo e ainda segurando a porta do elevador. As definições de mulher maravilha foram atualizadas com sucesso”, comentou uma. “Julinha não sabia onde estava, quis nascer e veio com tudo”, escreveu outra. “Chocada e emocionada. Júlia não esperou nem chegar no térreo”, brincou mais um.

Apesar do momento natural e de tranquilidade, o médico deixa um alerta para os futuros papais e mamães. “Não defendo partos desassistidos, e acredito que a segurança do nascimento é uma prioridade, porém tem situações totalmente imprevisíveis”, reforça.