Festival musical chega a Anápolis com promessa de novas experiências musicais ao público

Anápolis será sede, no próximo sábado (15), a partir das 19h, da 1ª edição do Festival Corredor, que promete inovações para a cena na cidade.

O evento será realizado na Associação Médica de Anápolis, no Anápolis City. Nas redes sociais, o festival se apresenta como “caminho para novas experiências musicais”

O intuito, segundo os organizadores, é “oferecer espaço a bandas, DJs, criadores de conteúdo, artistas performáticos e VJs” e “conectar artistas, públicos e produtores”.

As atrações confirmadas no festival são as cantoras Maduli, Sarah Urzedo, os cantores Luccas Sena e Lubardino, além do DJ Hosben.

Os ingressos já estão no terceiro lote e podem ser comprados a partir de R$ 40 pelo site Sympla.