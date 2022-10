Funcionários flagram codornas nascendo na cartela de ovos do supermercado e vídeo viraliza

O calor de aproximadamente 37ºC registrado na cidade de Campo Maior, a 80 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, provocou uma situação bastante atípica.

Em um supermercado da cidade, codornas nasceram dentro de uma caixa de ovos que estava exposto na prateleira do estabelecimento.

A cena foi flagrada por funcionários do supermercado e o vídeo viralizou vem tomando conta das redes sociais nesta quinta-feira (13).

As quatro aves que nasceram foram resgatadas com vida, mas morreram rapidamente. Duas delas minutos após a gravação do vídeo e as demais no dia seguinte.

Ao G1, Fábio Gomes – gerente do supermercado – relatou que foi chamado até a prateleira pelo funcionário Manoel Pereira, após ele ouvir um barulho estranho vindo do local.

“Levei o celular no ponto de filmar. Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico”, comentou.

O nascimento dos pequenos animais foi explicado pelo zootecnista Bruno Costa, que indicou que os ovos estavam fecundados e que a temperatura pode atrasar ou acelerar a eclosão.

“Ovo fértil, uma temperatura que se aproxime dos 37°C e uma umidade que passe dos 60%, deram condições para a eclosão. A temperatura acima da ideal, 37,2°C, pode antecipar a eclosão. Abaixo, pode atrasar. Ambos os casos trazem prejuízos de desenvolvimento para as aves”, disse ao G1.