Leilão da Polícia Federal em Goiás tem mais de 40 carros e caminhonetes

Mais de 40 carros e caminhonetes serão leiloados em Goiás nesta quinta-feira (13), pela Polícia Federal. O leilão será virtual, a partir das 9h, no site do leiloeiro público Daniel Garcia.

Os carros estão em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Há cinco Mitsubishi L200, com lance inicial de R$ 8,5 mil; 11 Chevrolet Astra, com lance inicial de R$ 5,5 mil; seis Corolla, cujo lance inicial é R$ 8 mil; e três Nissan Frontier, com lance inicial de R$ 8,5 mil.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do evento. Há, porém, a exigência de cadastro no site do leiloeiro para quem vai fazer os lances.