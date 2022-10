Quando chega a noite, há muitas coisas que não queremos fazer. Uma delas é conversar no celular. Isso porque estamos tão cansados que passamos a evitar qualquer tipo de interação. No entanto, é preciso ficar atento, pois dependendo dos tipos de mensagem no WhatsApp que você receber, o melhor a se fazer é não aceitar.

Por isso, se você ler algo desse tipo, tente evitar responder para que a sua paciência seja mantida.

Nunca aceite receber esses tipos de mensagem no WhatsApp durante à noite

1. Vamos sair?

Se você não estiver mais afim de sair de casa, tente ao máximo evitar responder este questionamento. Normalmente, mensagens a esta hora querem fazer você sair do conforto do seu lar. Portanto, se não quiser, basta ignorar.

2. Estou na porta da sua casa

Outro tipo de mensagem que você jamais deve aceitar receber no WhatsApp durante a noite é esta. Por mais que você seja amigo de alguém, nada dá o direito da pessoa em atrapalhar o seu descanso noturno.

Caso você seja surpreendido com esta frase, fale para a pessoa a verdade: que você não quer receber ninguém no momento.

3. Precisamos ter uma conversa séria

Afinal, quem é que gosta de receber uma mensagem falando que o outro tem um assunto sério para tratar com você no meio da noite? Pois é.

Então, se um contato mandar uma mensagem deste tipo, opte por deixar de lado ou para conversarem no dia seguinte.

4. Posso te ligar?

Por fim, outro tipo de mensagem que você nunca deve aceitar, no meio da noite, é esta. Isso porque ninguém se sente muito confortável em receber uma ligação durante à noite – horário em que muita gente tenta recuperar as energias do dia a dia.

Por isso, se alguém enviar algo deste tipo para você, basta falar que não está disponível para conversar no momento.

