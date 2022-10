É normal existir alguns momentos em que não estamos muito afim de bater papo. Contudo, muita gente ainda tem dificuldade em dizer um não. Por sorte, existem algumas palavras que todo mundo deve aprender a dizer quando não quiser conversar.

Frases conseguem fazer maravilhas e livrar você de ter um papo do qual não está muito à vontade. Por isso, veja a lista que o Portal 6 preparou para você.

WhatsApp: 6 palavras que todo mundo deve aprender a dizer quando não quiser conversar

1. Paciência

Uma das coisas para se dizer quando não estiver afim de conversar, é esta. Quando a pessoa vier puxar assunto, peça para o outro ter paciência e, quando estiver mais tranquila, você irá retornar no assunto.

2. Calma

A palavra pode parecer simples ou clichê, mas dependendo da frase utilizada, pode ajudar a escapar de algumas conversas.

Tente aplicar a palavra em frases como “Tenha calma, que já te respondo” ou “Calma, que já te retorno”.

3. Obrigada

Quando não se quer conversar, é importante agradecer o outro pela paciência dele em não se apressar a dialogar no momento.

Por isso, tente demonstrar gratidão por conta do ato feito pelo outro.

4. Empatia

Frases como “Tenha empatia, pois não estou em um momento bom para conversar agora” podem ajudar você a fugir de algumas conversas.

Desta forma, a pessoa pode acabar se compadecendo com os seus sentimentos e evitando uma conversa desgastante durante o bate papo.

5. Respeite

Utilizar a palavra respeito em uma frase pode ser uma ‘mão na roda’, principalmente no momento em queremos evitar um diálogo.

Por isso, tente utilizar a palavra em frases como “Respeite o momento que estou agora” para conseguir obter êxito.

6. Cuidado

Por fim, usar a palavra cuidado pode auxiliar na hora de ‘fugir’ de alguns bate papos no WhatsApp. Tente falar para a pessoa ter cuidado com o que vai falar, pois, no momento, você não está muito afim de conversar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!