Existem alguns signos que não conseguem viver sem ter um dengo e passam mais da metade da vida namorando, nem que seja só pra suprir o vazio.

Eles preferem o conforto de ter uma pessoa os acariciando do que enfrentar a dura realidade da solidão. O problema é que, inevitavelmente, ela é necessária em determinados momentos.

Ou seja, é comum que eles engatem em relacionamentos um atrás do outro, sem terem o tempo preciso para superar a última relação. Isso pode ocasionar uma bola de neve de sentimentos mal resolvidos.

Diante disso, confira agora as casas astrológicas que têm mais dificuldade em ficar solteiras por muito tempo. Veja!

3 signos que não conseguem viver sem um dengo e precisam namorar:

1. Touro

O taurino tem muita dificuldade em confiar, porém ele prefere ter alguém do lado que ficar sozinho.

Mesmo sabendo que isso pode o machucar, vez ou outra, ele ainda insiste em ligar para o ex, por ser muito confortável tê-lo ali.

O que o taurino não sabe é que existem momentos em nossas vidas que é preciso se afastar, respirar e se recompor. Só assim será possível entrar em uma relação saudável.

2. Leão

O ego do nativo é algo realmente preocupante. Apesar de ser uma pessoa que gosta de cuidar, precisa de ter alguém do lado dele sempre.

É como uma necessidade… ser elogiado, ser notado e aclamado.

Isso é um dos fatores que mais influenciam no fato do leonino odiar ser solteiro. Para ele, é preferível ter alguém meia boca, do que se ver sozinho em um final de semana à noite.

3. Peixes

Já o pisciano é extremamente sentimental e precisa distribuir todo o amor incessante que carrega dentro de si.

Apegado aos momentos, sentimentos e às pessoas, o nativo faz questão de estar dentro de um relacionamento sempre que pode.

Isso pode fazer com que ele não entenda verdadeiramente os sentimentos que estão conturbando o coração dele naquele momento, o deixando aflito, confuso e triste.

