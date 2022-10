Entre quatro paredes, havendo o consentimento de ambas as partes, tudo é permitido, não é mesmo?

Inclusive, nessas horas vale até falar umas coisas mais picantes para deixar o clima mais quente na hora H.

Bom, mas é claro que essas coisas não podem ser ditas do quatro para fora!

6 frases que nunca podem ser ditas fora de quatro paredes:

1. Preciso te mostrar uma coisa, mas tem que ser sem roupa

Começando nossa lista, aqui está uma coisa que não rola muito de dizer em um ambiente público, como faculdade ou trabalho, não é mesmo?

Afinal, essa frase diz diretamente sobre querer ver a pessoa sem roupa.

2. Vem logo, não aguento mais esperar

Aqui está uma frase que certamente vai dar um tcham no dia do seu amado (a).

Já imaginou receber esse tipo de mensagem?

No entanto, é óbvio que é algo que deve ser dito no off, sem que outros escutem.

3. Já estou na cama te esperando

Sem sombra de dúvidas seus amigos, colegas de trabalho ou familiares não vão querer ouvir esse tipo de frase.

Isso porque, ela deve ser dita por mensagens ou naquele momento a sós para esquentar o clima do que está por vir.

4. Faça o que quiser comigo!

“Faça o que quiser comigo!” é uma boa fala para se dizer entre quatro paredes, mas não é uma boa aposta para se dizer em público.

Já que ela possui um tom de que na hora do prazer, você pode fazer o que quiser com o locutor.

5. Hoje pensei em você nesta posição o dia todo

Neste tópico essa é uma das frases mais quentes e que não rola muito de se dizer da boca para fora em qualquer lugar.

Bom e nem precisa de muitas justificativas.

6. Você me deixa louco (a)

Por fim, aqui está uma frase que deixa o dia de qualquer um mais quente depois de receber esse tipo de mensagem ou de ouvir.

No entanto, é melhor deixá-la apenas para os momentos a dois.

