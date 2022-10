Umidade do ar volta a cair, e Goiás entra em alerta com níveis semelhantes ao deserto

A umidade do ar em Goiás voltou a apontar um cenário de risco nos últimos dias. Depois do retorno das chuvas amenizar a sequidão, há novamente alerta no estado.

Para o final de semana, a previsão do tempo, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), é que a região fique em estado de alerta.

No Norte, por exemplo, o índice pode chegar a 12%. Este é o mesmo registrado no Sudeste, em Catalão. Os níveis são semelhantes aos de desertos. Em Anápolis, a umidade pode chegar a 20% nas horas mais quentes do dia.

Os goianos também já podem separar uma roupa bem fresquinha e muito sorvete, já que a expectativa é de bastante calor em todas as regiões do estado.

Em Goiânia, a máxima de sábado (15) será de 34ºC, enquanto no domingo (16), sobe para 35º C. Em Anápolis, a situação não é tão diferente, registrando 31º C no sábado e 30º C no domingo.

A sensação de derretimento será maior em outras regiões como Rubiataba, Porangatu e Aruanã, onde a temperatura pode chegar a quase 40º.

Porém, o mais preocupante não é os altos índices de calor, mas sim, a baixa umidade do ar em todo o território goiano.

André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que este quadro se dá por conta fenômeno meteorológico La Ninã, em que é comum que ocorra essa instabilidade do período chuvoso.

“No La Niña, é normal que aconteça esse tipo de clima, pois ele contribui para essa situação de irregularidade de chuvas”, explicou.

“Tem que ter chuva para termos umidade satisfatória para a população e temperaturas adequadas, sem o calor excessivo”, completou.

Segundo o especialista, “a expectativa é que as chuvas retornem lá para o dia 20, regularizando essa situação”.