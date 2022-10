Já ouviu falar naquele dilema ‘mentir para proteger’? Ninguém diz sobre isso, mas esse é o maior papo furado para disfarçar uma covardia e existem muitos signos que mentem por fraqueza.

Eles passaram por muitas desilusões na vida e acabaram criando uma armadura de proteção. Entre os mecanismos de defesa, estão as inverdades.

Fugir de relacionamentos sérios já se tornou um estilo de vida para eles. Correm dos ficantes que demonstram um interesse maior e preferem a ‘solidão’ do que a possibilidade de se envolver e dar errado.

Diante disso, conheça agora os signos mais medrosos do zodíaco e, caso esteja se envolvendo com alguma pessoa dessas casas, é melhor ficar atento. Veja!

3 signos que mentem quando estão apaixonados e têm motivos para isso

1. Gêmeos

Os geminianos são verdadeiros mentirosos, principalmente se estiverem começando a gostar realmente de alguém.

Eles fogem de compromissos sérios a todo custo, preferindo manter equilibrados os 20 contatinhos. Isso tudo por medo de se apaixonarem e ficar vulneráveis outra vez.

Com isso, será muito comum assistir um nativo desmarcando encontros em cima da hora e inventando desculpas para não enfrentar um encontro romântico.

2. Libra

Os librianos, não muito diferentes dos geminianos, também preferem optar pela vida com os contatinhos do que ‘perder a postura’ com um único amor.

Eles podem até se apaixonar, mas inventam uma série de mentiras para privar o coração de se expor e declarar os sentimentos.

A covardia neste signo é algo facilmente notável. Eles morrem de medo de se machucar outra vez.

3. Capricórnio

Assim como as demais casas astrológicas, os capricornianos são muito racionais e se for preciso mentir para fugir de uma relação séria, eles mentirão sem sequer tremer o rosto.

São do tipo ‘pé no chão’ e detestam sentir que estão perdendo o controle da situação. Por mais que já se encontrem apaixonados, eles se recusão a aceitar bem o fato.

