Árabe, Tailandesa, Russa e Peruana: conheça restaurantes estrangeiros para aguçar o paladar em Goiânia

Engane-se quem pensa que para conhecer a cultura de outros países, é necessário sair da cidade e migrar até o destino almejado. Em um breve passeio por Goiânia, por exemplo, é possível descobrir as curiosidades de outro território sem abandonar a cidade.

Na capital, muitos estabelecimentos se encarregam de proporcionar uma ‘volta ao mundo’ por meio de pratos típicos de cada país.

Várias possibilidades gastronômicas podem ser encontradas por aqui como comida Árabe, Tailandesa, Russa e Peruana.

Pensando nisso, conheça algumas opções estrangeiras para aguçar o paladar em Goiânia.

1. Taikrab (Comida tailandesa)

Para quem tem curiosidade de experimentar a culinária tailandesa, o restaurante Taikrab é especializado em pratos desse tipo.

O local oferece diferentes opções de pratos com carne, como frango, camarão e vegetariano. Um dos ‘queridinhos’ da casa, é o Khao Pad que vai com arroz frito, carne com abacaxi, temperos, amendoins e molho thai.

O estabelecimento fica localizado na Rua P 36, no Setor dos Funcionários, e funciona de quarta a sábado, das 18h às 22h30 e de domingo, das 11h30 às 15h.

2. Dom Ralf (Comida peruana)

O Dom Ralf, que fica na Alameda Couto Magalhães, no Setor Bela Vista, oferece o melhor da comida típica peruana para os goianienses que querem saboreá-la pela primeira vez.

Os pratos são oferecidos de forma farta e carregam alguns dos principais temperos do Peru. O restaurante funciona de terça a sábado, das 11h45 às 00h, e de domingo, das 11h45 até às 16h.

3. Bräuhaus RestoBier (Comida russa)

Localizado na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, o Bräuhaus Restobier traz um menu repleto das comidas mais tradicionais da culinária russa.

O ambiente funciona de terça à quinta-feira, a partir das 17h, e de sexta-feira a domingo, a partir das 12h. Além dos pratos, os visitantes também poderão aproveitar as cervejas artesanais oferecidas pela casa.

4. La Eskina (comida mexicana)

Se você tem vontade de conhecer mais da cultura mexicana, o La Eskina é a opção ideal para isso. O estabelecimento fica na Avenida T-4, no Setor Bueno e oferece pratos à lá carte e até rodízio.

Além disso, também é possível aproveitar o espaço instagramável do local, que é repleto de cores em clara referência ao país.

O horário de funcionamento da casa é de segunda a sábado, das 18h30 às 00h.

5. Casa do Alemão (Comida alemã)

A Casa do Alemão consegue trazer um pedaço da Alemanha para Goiânia. Os pratos trazem os principais elementos da culinária alemã, sem contar o espaço decorado que remete ao país.

O principal prato da casa é a batata recheada, que é preparada com ingredientes frescos e de melhor qualidade. Para acompanhar, é possível pedir cervejas e até um chope artesanal especial do local.

O estabelecimento fica localizado na Avenida Planície, na Vila Itatiaia, e funciona de segunda a sábado, das 16h à 00h.

6. Empório Monte Líbano (Comida árabe)

O Empório Monte Líbano, que fica na Avenida Pires Fernandes, na Praça Santos Dumont, no Setor Aeroporto, comercializa produtos típicos da culinária árabe como kafta, esfiha e kibes.

O local também oferece happy hour, dependendo do dia da semana para acompanhar os demais pratos da casa. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 08h até às 00h.