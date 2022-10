Avenidas de Anápolis vão receber novos radares inteligentes a partir de novembro; saiba alguns pontos

As avenidas de Anápolis passarão a ter mais dez radares inteligentes – medidores de velocidade que são capazes de detectar com maior precisão as infrações. A previsão da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) é que os equipamentos sejam instalados em novembro de 2022 em, pelo menos, quatro trechos da cidade.

Dentre os pontos estão as avenidas: Dona Elvira, Brasil e Universitária, além de contemplar também o Anápolis City. De acordo com o diretor de trânsito e transporte da CMTT, Igor Lino Siqueira, a escolha dos lugares é devido o alto volume de acidentes registrados no local.

“Essas localidades têm um fluxo muito alto por serem vias de ligações entre regiões da cidade e que, geralmente, tem um ponto baixo que propicia o desenvolvimento da velocidade”, explica.

Segundo ele, a instalação dos equipamentos nesses ambientes tende a coibir os motoristas não ultrapassem o limite de velocidade e, de quebra, diminui a quantidade de acidentes.

Desde 2020, Anápolis tem apostado na instalação de radares inteligentes para melhorar a segurança no trânsito. Até o momento, a cidade já conta com 104 radares e, desses, 55 já estão habilitados com a nova tecnologia – ou seja, mais da metade dos aparelhos.

“Depois que os radares validaram, começamos a observar e recebemos um número muito alto de infrações. Quando as pessoas começaram a receber as multas, notamos uma queda gradativa nas infrações e acidentes”, diz.

Um dos exemplos do investimento na tecnologia é a Avenida Brasil que, segundo o Igor, teve uma diminuição de 15% a 30% na quantidade de acidentes no local.

“A maior parte dos aparelhos estão localizados na Avenida Brasil, já que é um dos locais com maior número de acidentes na cidade. Porém a ano a ano tem diminuído não só na quantidade, mas na gravidade deles também”, afirma.