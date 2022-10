Ladrão ataca mulher no Centro de Anápolis e chega a morder a mão dela por R$ 200

Uma mulher de 23 anos viveu momentos de terror na manhã desta sexta-feira (14), na Rua Aloísio Crispim, no Centro de Anápolis. Um homem, de 40 anos, tentou roubá-la e agrediu-a.

O suspeito a seguia desde a Rua Primeiro de Maio. Quando viu que ela estava sozinha, atacou e tentou tirar-lhe a bolsa. Para pegar R$ 200 que estavam na mão dela, o ladrão chegou a mordê-la.

Depois, o bandido jogou a vítima no chão e passou a desferir socos e pontapés.

A cena de horror só cessou quando uma equipe da Força Tática, que patrulhava a região, flagrou o crime e interviu.

O suspeito e a vítima tinham ferimentos por conta da briga. A mulher ficou com uma marca de mordida no corpo depois do ataque.

O homem foi levado à delegacia e preso em flagrante pelo crime de tentativa de roubo.