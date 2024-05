Repleto de ação e comédia, “O Dublê” chegou nas salas de cinema em Anápolis

Longa é uma mistura eletrizante de adrenalina e boas risadas

Ruan Monyel - 05 de maio de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures

O pós-feriado é sempre uma “nova segunda-feira”, mas o fim de semana já está chegando, e esse é o momento ideal para ir ao cinema com os amigos conferir as estreias da semana.

No início do mês de abril, o principal destaque vai para o filme “O Dublê”, dirigido por David Leitch, conhecido por “Deadpool 2”, e protagonizado pelos icônicos Ryan Gosling e Emily Blunt.

Com uma mistura eletrizante de adrenalina e risadas, “O Dublê” – baseado na série “Duro na Queda” que foi sucesso nos anos 80 – narra a história de Colt, um ex-dublê de Hollywood que largou a profissão após um sério acidente.

Acontece, porém, que ele é convidado pela ex-namorada, Jody, para trabalhar em seu novo filme, e vendo a oportunidade de conquistá-la novamente, ele aceita.

Durante as filmagens, Colt, se vê envolvido no desaparecimento de uma astro do cinema e passa a investigar o sumiço, mas acaba descobrindo um esquema muito mais complexo.

“O Dublê” possui cenas repletas de ação e um humor inteligente, que prometem cativar o público. Assista ao trailer:

Para aqueles que têm sangue frio, os filmes de terror “Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2” e “Abigail”, continuam em cartaz com suas histórias sanguinárias que causam medo.

Tá pensando em levar a criançada para curtir um cineminha? O longa “Garfield: Fora de Casa” promete encantar todas as idades, incluindo sessões em terceira dimensão.

Outros títulos, como “Jorge da Capadócia”, “A Teia”, “The Chosen” e “Guerra Civil”, também estão com ingressos disponíveis.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser conferidos no site da sua rede de cinema preferida!