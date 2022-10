Monte seu time e ganhe até R$ 4,5 mil disputando o Copão em Anápolis

Os atletas do futebol amador em Anápolis já podem se preparar. Até a próxima segunda-feira (17) estão abertas as inscrições para participar do 2º Copão Miguel Squeff, em Anápolis.

A participação é gratuita e as categorias em disputa são de futebol de campo masculino e society masculino e feminino. Poderão ser inscritos 18 e 14 atletas, respectivamente, em cada modalidade, além de três nomes para a comissão técnica.

A ficha para cadastrar o time no campeonato está disponível no site abre.ai/copaomiguelsqueff. É preciso preencher o documento digitalmente e entregar na Diretoria de Esportes, localizada no Ginásio Internacional Newton de Faria.

Os times inscritos receberão uniforme completo, com camiseta, calção e meia, e uma bola. As partidas serão disputadas nos campos espalhados pela cidade.

Haverá o pagamento de premiação coletiva e individual para as equipes e atletas. O campeão receberá R$ 4,5 mil, o vice-campeão R$ 2,5 mil, os artilheiros, goleiros menos vazados e atletas revelação vão ganhar R$ 500