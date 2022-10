Parque com dinossauros interativos e em tamanho real chega a Goiânia

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Flamboyant Shopping Park, em Goiânia, está com a atração o’T-Rex Park’ – parque de diversões que tem como tema central os dinossauros.

A atração está localizada no estacionamento do centro de compras e oferece uma estrutura interativa do Tiranossauro Rex de 12 metros de altura.

O espaço fica aberto de segunda a sexta, das 14h às 22h. Aos sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 22h.

Para se divertir nos brinquedos, é necessário adquirir entre uma a quatro fichas, dependendo da atração. O valor do bilhete é de R$ 10.

Além de ver de perto o Tiranossauro Rex, os visitantes também poderão se divertir com o ‘dinos tour’, que conta com vários outros animais dinossauros interativos de diversos tamanhos e tipos.