Reviravolta no caso da mulher que foi traída e conheceu o marido da amante

Uma usuária da plataforma Reddit decidiu contar, de forma anônima, como foi descobrir a traição do marido com uma mulher e se apaixonar pelo esposo desta amante, no caso, o outro traído.

A mulher começou explicando que tem 36 anos e uma filha de seis. O esposo vítima das traições chamou ela nas redes sociais e contou tudo que havia descoberto sobre os amantes – a esposa dele e o marido dela.

Foram fotos e comprovações da presença dos dois em hotéis, além de bilhetes manuscritos, deixado pelo esposo à nova companheira. Isso foi o suficiente para a convencer da infidelidade.

Desempregada e com uma filha pequena, a mulher preferiu manter a descoberta em sigilo, até que pudesse encontrar um novo trabalho.

O problema aconteceu quando ela e ‘J’ – o outro traído – começaram a conversar mais, além das traições, e inclusive marcaram piqueniques e caminhadas.

“Algumas vezes me peguei pensando nele e sorrindo. Fizemos um piquenique e ele disse que acha que está apaixonado por mim e eu percebi que também estou apaixonada por ele. Mas não temos certeza se nossas emoções são reais ou se estão relacionadas com as experiências que tivemos”, desabafou.

Agora, completamente desnorteada, a vítima recorreu à plataforma, onde foi acolhida pelos seguidores. Eles afirmaram que ela deve sim focar na busca do novo emprego, porém deve se permitir conhecer melhor o ‘J’.

Quanto ao esposo traidor, os internautas afirmaram que está passando da hora de dar um basta nisso e que as coisas irão se resolver naturalmente.

“Acho incrível você ter tirado algo bom de uma situação terrível! É complicado e não será fácil, mas te desejo boa sorte”, disse um.