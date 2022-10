Áudio: padre de Anápolis diz que eleitores de Lula serão excomungados

Crítico ferrenho do PT, o Padre Genésio, de Anápolis, começou a pregar sobre os males que poderiam ocorrer no país com a volta do partido ao poder, dando ênfase ao aborto.

De acordo com Genésio, o fiel e eleitor que optar pelo voto em Lula poderá ser excomungado da igreja e julgado por Deus.

“Quem pratica o aborto fica excomungado. Se você faz é pecado grave, se não faz, mas sabe é pecado de omissão. Quantos milhões de abortos acontecem? Aquela pessoa que colaborou é responsável por cada um deles”, disse.

“E quando chegar no tribunal de Deus, vai falar ‘nunca matei e nem roubei’. Matou e roubou sim, matou crianças muito pequenas, roubou sim, ajudou o seu país a ser assaltado. Você é responsável”, completou.

O áudio com a fala do religioso no município de São Francisco de Goiás rapidamente viralizou nos grupos de WhatsApp da cidade. Ao receber a mensagem, ela vem com o selo “encaminhada com frequência”.

Durante o sermão, o religioso condena principalmente aqueles que votam em Lula, mesmo sabendo, segundo ele, das bandeiras que são defendidas pelo petista.

“[Padre] Eu sei que o ex-presidente é a favor do aborto e o trata como questão de saúde pública, mesmo assim eu escolho, eu sei que roubou, mesmo assim eu escolho. Eu sei que vai doutrinar as escolas, como aconteceu quando governou. Se a pessoa escolhe sem saber, não peca, se escolhe sabendo, peca gravemente e está excomungado”, pregou.

Ele direciona parte da fala aos profissionais da educação, citando Paulo Freire, educador que era considerado o “patrono da educação” no Brasil e afirma que a continuidade de Bolsonaro é a única chance de manter o país longe do comunismo.

“Nosso Senhor Jesus Cristo é maior que Paulo Freire. Não sigam a doutrina contrária, a doutrina do comunismo. O presidente atual foi bom para a educação, foi o único governo que deu o piso salarial, um presidente que tem feito o dever de casa. É a melhor chance que temos de retirar o comunismo”.