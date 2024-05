Os nomes favoritos para ganhar eleição de vereador em Anápolis

Apostas são de dirigentes políticos e analistas ouvidos pelo Portal 6

Denilson Boaventura - 05 de maio de 2024

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Com as eleições municipais se aproximando, os holofotes estão voltados para os possíveis nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal de Anápolis.

De acordo com dirigentes políticos e analistas ouvidos pelo Portal 6, alguns pré-candidatos despontam como favoritos na busca por uma das 23 vagas no Legislativo.

A lista elaborada com três postulantes de cada agremiação revela uma diversidade de representantes, desde os tradicionais até novas figuras que buscam espaço na política local.

Confira as principais apostas:

Agir

– Ananias

– Edivaldo

– Fred Godoy

Avante

– Andreia Rezende

– Ivan Spíndola

– Leitão do Sindicato

Federação Brasil da Esperança – PT/PCdoB/PV

– Professor Marcos

– Professora Geli

– Rimet

Federação PSDB/Cidadania

– Delcimar Fortunato

– João da Luz

– Rebeca Romero

Federação PSOL/Rede

– Douglas Carvalho

– Marcelo Moreira

– Regina Faria

MDB

– Dra. Trícia

– José Fernandes

– Seliane da SOS

NOVO

– Adeilson

– Aline do Zé de Lima

– Vanessa da Saúde

PDT

– Domingos Paula

– Osmar Borges

– Teles Jr.

PL

– Hélio Araújo

– Jean Carlos

– Policial Federal Suender

Podemos

– Carlos Antônio

– Raquel Antonelli

– Reamilton Espíndola

PP

– Alex Martins

– João Feitosa

– Luzimar Silva

PRTB

– Carol Homsi

– Ellysama Aires

– Fred Caixeta

PRD

– Capitã Elizete

– Dr. Samuel

– Professor Chirlan

PSB

– Jakson Charles

– Marcelo Santos

– Ricardo do Lisieux

PSD

– Nilson Sousa

– Carlin da Feira

– Divino do Corinthians

– Elias do Nana

Republicanos

– Cleide Hilário

– Eli Rosa

– Thaís Souza

UB

– Albenzio Vento

– Gleimo Martins

– Wederson Lopes