Polícia flagra abusador de menores em série aliciando criança em Anápolis

Um homem de 57 anos, conhecido por ser um abusador de menores, foi preso na noite deste sábado (15), no Setor Sul I Etapa, em Anápolis, ao lado de uma criança de 09 anos.

Uma testemunha observou que o suspeito comprou comida para o menor, que seria filho de uma dependente química, e o levou para casa de carro.

No endereço do homem, os policiais encontraram-no deitado no sofá, sem camisa, alisando o braço da criança, que estava sentada ao lado dele.

A vítima relatou que já foi aliciada por ele. O suspeito, que tem passagem por estupro, chegava a oferecer R$ 5 para encostar e passar as partes íntimas no garoto.

Em uma das vezes, o homem chegou a abusar da criança. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável.

O menino foi atendido pelo Conselho Tutelar, que vai acompanhá-lo.