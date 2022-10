Região da 44 não se cansa de inovar e números evidenciam potência do comércio

Com mais de 16 mil lojas distribuídas em 105 empreendimentos, a região da Rua 44, no centro de Goiânia, é considerada o segundo maior polo de confecção do país. Ao longo do ano, 15 milhões de consumidores passam pelo local e, destes, mais da metade – cerca de 8 milhões – são de outros estados e países.

Dados da Associação Empresarial da Região 44 (AER-44) apontam que o Sudeste é a região que mais visita as galerias goianienses. Entre os estados, o destaque é para Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES) e Mato Grosso (MT). Compradores do Sul, que representam de 6% a 7% do público que consome os produtos da 44, também têm investido mais neste ano.

São atendidos, ainda, varejistas de países da África, do Paraguai e até lojas nos Estados Unidos e países da Europa. Por mês, quase 300 ônibus chegam a Goiânia com destino à Rua 44.

E quanto custa alugar ou comprar uma galeria em uma das principais vitrines de moda do Brasil? Segundo a AER-44, a localização é fator primordial nos valores. Uma loja padrão com fachada para a rua, onde há mais visibilidade, pode ser alugada por R$ 7 mil ou adquirida por R$ 300 mil. Já uma loja interna, mais ao fundo da galeria, sai em média por R$ 4 mil o aluguel e R$ 100 mil a compra.

Apesar de avançar no segmento de brinquedos e eletrônicos, o forte da região ainda é a moda feminina. O foco no segmento condiz com o perfil do consumidor da 44, que corresponde em 80% ao público feminino. Neste mesmo percentual, está o grupo de trabalhadores: elas são a maioria em todas as etapas, desde a produção, vendas e liderança dos negócios.

O segmento hoteleiro da região também é o maior da cidade. Com capacidade de seis mil leitos, os estabelecimentos locais costumam receber compradores e equipes esportivas do interior e de outros estados do Centro-Oeste.

Neste ano, a região entra no circuito de decoração natalina da capital. De acordo com a AER-44, as ruas receberão enfeites de natal e programações especiais, como cantatas, para ficarem ainda mais atrativas nesta época do ano.