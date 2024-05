1º Festival de Cachaça e Gastronomia já tem data marcada em charmoso vilarejo de Goiás

Evento é gratuito e será realizado durante três dias

Samuel Leão - 08 de maio de 2024

Alambique da cachaçaria Cambéba, uma das participantes do evento.(Foto: Divulgação)

A união entre pratos gastronômicos e boas cachaças dá água na boca em muitos goianos e, combinadas com artesanatos, desenham o cenário do festival “A Mió do Goiás”, 1º Festival de Cachaça de Alexânia, que está marcado para acontecer entre os dias 10 e 12 de maio.

Realizado no Centro Histórico de Olhos D´Água, um vilarejo charmoso com cerca de 1 mil habitantes situado perto da cidade. O evento promete um mergulho na cultura e tradição de Goiás.

Bons goles de diversos sabores autênticos de cachaça, como, por exemplo, os tradicionais rótulos locais Cambéba e Cachaça do Ministro, fazem parte da programação, que já começa às 19h desta sexta-feira (10). Entre as apresentações previstas, estão shows de Catira, do grupo Amigos da Terra e do cantor Almir Pessoa.

Já no sábado, as festividades começam mais cedo, às 9h, e só terminam às 23h. No domingo, o início se dá no mesmo horário, mas o encerramento já acontece às 12h.

Comidas tradicionais de Goiás, como o empadão goiano, a galinhada e ainda doces caseiros, devem fazer parte da oferta gastronômica, harmonizando com várias aguardentes. Itens feitos com argila, tradicionais da cidade, também devem enfeitar as prateleiras do festival.

O evento recebe apoio do Goiás Turismo, do Sebrae e da Prefeitura de Alexânia, além também de entidades privadas. Com entrada é franca, a celebração deve reunir goianos de várias partes do estado.