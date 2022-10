Vídeo mostra confusão entre bolsonaristas e petistas em pit dog de Goiânia

Faltando exatamente duas semanas para o segundo turno das eleições, um vídeo gravado em Goiânia mostra confusão entre bolsonaristas e petistas em um pit dog da capital.

O registro foi compartilhado neste domingo (16) nas redes sociais e rapidamente viralizou. O estabelecimento onde ocorreu a briga fica localizado na Avenida T-10, próximo a Igreja Rosa Mística.

De acordo com o relato da responsável pela postagem, um homem estava incomodado com um grupo de mulheres que estava em outra mesa.

Em determinado momento ele gritou “Bolsonaro”, mas outros presentes no estabelecimento responderam com grito de “Lula”, um pouco depois começaram as agressões.

Ao Mais Goiás, uma das pessoas envolvidas na confusão relatou como teve o início o bate boca pelas questões partidárias.

“Foi horrível. Chegamos de uma festa e paramos na 10 para lanchar. Então, chegaram dois homens e uma garota. Em seguida, chegaram outras pessoas com adesivos do Lula e do PT e esses homens começaram a gritar ‘Bolsonaro’ e a provocar a gente. Nós gritamos ‘Lula’ de volta e as ofensas começaram”, relatou.

“Eu discuti, bati boca com eles. Um deles disse para minha amiga que se ela não calasse a boca, ela ‘ia ver’”, completou.

A partir daí o que aconteceu foi uma confusão generalizada. Pelos registros é possível ver homens simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro agredindo mulheres. Após a briga, eles foram embora.