Após anúncio de show extra, fãs de Goiás ‘surtam’ clamando por Coldplay 

A confirmação de um show extra da banda Coldplay em Curitiba, nesta segunda-feira (17), acabou sendo motivo de ‘surto’ entre os fãs goianos que, até o momento, seguem sem a confirmação de uma apresentação oficial do grupo em Goiás.

Nas redes sociais, comentários de admiradores manifestando o desejo de que a turnê passe pelo estado, em algum momento, viraram uma febre na web.

Já para alguns internautas, a rota dos novos shows da banda acabou virando motivo de crítica pela ausência de apresentações em outras cidades.

De acordo com os usuários, a quantidade de apresentações previstas para acontecer em São Paulo, por exemplo, poderia ser distribuída entre outros estados do país.

Vou contar um segredo pra vocês, Coldplay. Existem outras regiões dentro do Brasil além do sul. Concentrar NOVE SHOWS em apenas uma região começa a ser patético levando em consideração o tamanho do Brasil. Sei que não depende apenas de vocês, mas bora fazer um esforço, né?!

Vale lembrar que as apresentações do Coldplay no país estavam marcadas para acontecer nos dias 11 e 12 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ), e 15, 16, 18, 19, 21 e 22, em São Paulo (SP).

Com o cancelamento devido a um problema de saúde do vocalista Chris Martin, os shows foram remarcados para os dias 25 e 26 de março de 2023, no Rio de Janeiro; 10, 11, 13, 14, 17 e 18, em São Paulo, e dia 21, em Curitiba.