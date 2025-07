Morador de Anápolis diz por que matou namorada com facada no pescoço

Em relato para Polícia Militar, ele afirmou que engatou o relacionamento há poucos meses “por pena”

Natália Sezil - 11 de julho de 2025

Homem relatou à Polícia Militar (PM) a suposta motivação para o feminicídio. (Foto: Reprodução)

O suspeito de ter matado a própria namorada com uma facada no pescoço, em Anápolis, relatou à Polícia Militar (PM) a versão dele do que teria levado ao feminicídio.

Ele foi localizado e preso pouco após o crime, ainda na tarde desta sexta-feira (11). Às autoridades, teria alegado que conhecia a vítima há apenas dois meses.

Na versão apresentada pelo suposto assassino, ele teria dito que, quando se conheceram, a mulher estava em situação de rua.

Por isso, dizendo sentir “pena”, começaram a morar juntos, dando início ao relacionamento.

Quanto ao momento do crime, o suspeito teria alegado que os dois haviam começado a discutir durante a tarde, e que o conflito acabou evoluindo para uma briga física.

O homem detalhou que, em certo momento, pegou uma faca de cozinha no interior da residência. Na versão dele, o mesmo foi feito pela mulher na sequência.

Nesse momento, ao vê-la se aproximando, ele teria usado o objeto para atacá-la. Posteriormente, a faca utilizada no crime foi encontrada ainda junto com ele.

A história apresentada ainda deve ser confirmada pela Polícia Civil (PC), que irá apurar a dinâmica do feminicídio e tomará as medidas cabíveis.

Em tempo

A vítima, de 50 anos, precisou ser socorrida às pressas após levar uma facada no pescoço na Vila Jaiara, nesta sexta-feira.

Ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas a equipe pôde apenas constatar o óbito.

