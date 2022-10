Salão Anapolino de Arte abre inscrições e tem premiação de até R$ 5 mil

Os artistas goianos já podem se inscrever gratuitamente para o 26º Salão Anapolino de Arte. O edital está aberto até o dia 01 de novembro. O concurso ainda terá premiações em dinheiro, que variam de R$ 3,5 mil e R$ 5 mil. O anúncio dos vencedores será feita no dia 19 de novembro.

Em 2022, o edital contemplará artistas goianos ou que moram no estado há no mínimo dois anos. Desta vez o concurso será dividido em duas categorias: Mostra Estadual e Fomento à Produção Anapolina.

A secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins, ressaltou a importância do fomento à cultura. “O Salão liga a cidade a um circuito global de ideias, talentos e conhecimento, seja para o público, seja para os artistas locais”, destacou.

Os inscritos irão concorrer a premiações de R$ 5 mil e R$ 3,5 mil, e os dois primeiros colocados de cada categoria receberão o prêmio. Os trabalhos poderão seguir temática livre, e as propostas podem ser individuais ou em grupo.

A curadoria do evento é de Paulo Henrique Silva. O curador explicou que serão selecionados nove artistas para integrar a exposição da Mostra Estadual e três na categoria exclusiva dos anapolinos.

Os interessados em participar podem acessar o regulamento e formulário de inscrição através do site da Associação Amigos da Galeria Antônio Sibasolly . Para outras dúvidas podem entrar em contato pelo telefone (62) 3902 1089 ou e-mail [email protected] .

A abertura do 26º Salão Anapolino de Arte já tem data e local marcada. O evento se inicia no dia 19 de novembro, na galeria Antonio Sibasolly que fica localizada na Praça Bom Jesus, no setor Central de Anápolis.