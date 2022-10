Escolher sempre números diferentes com a alta expectativa de enfim conseguir ganhar na Mega Sena não é uma tarefa muito fácil para os jogadores.

Afinal, são inúmeras as possibilidades que podem fazer com que o grande sonho da vitória se torne cada vez mais próximo de se realizar.

Mas, com tantas combinações que podem ser sorteadas, os jogadores acabam ficando confusos e muitas vezes, ignoram dezenas importantes.

O que muitos não sabem, é que a numerologia pode acabar trazendo uma grande sorte aos brasileiros que a utilizam nos jogos da loteria.

Pensando nisso, selecionamos alguns números que você não pode deixar de fora.

Conheça os números da sorte que quem joga na Mega Sena não deve ignorar

1. Número de letras do seu nome completo

Para descobrir a sua primeira dezena de sorte, basta que você some o número de letras que possui no seu nome completo.

Utilizaremos como exemplo o nome Maria Silva Souza. A soma seria 5+5+5, ou seja, a dezena da sorte seria 15.

2. Data de nascimento

Neste caso, não se apague somente ao dia em que você nasceu, mas leve em consideração a data por completo.

Como assim? Bem, some o dia, o mês e o ano do seu nascimento para que você possa obter um número da sorte.

Por exemplo, 08 de março de 1999. 8+3+1+9+9+9 = 39.

3. Número de letras do nome completo + o número do dia em que for jogar

Isso mesmo, a data que você escolheu para jogar, somada com o número de letras do seu nome pode acabar te dando aquela sorte tão sonhada.

Então, se a Maria Silva Souza fosse jogar no dia 03 de novembro, a sorte dela estaria em 15+3 = 18.

4. Hora + dia da semana em que for jogar

Novamente, o momento que você escolheu para testar a sorte e apostar na Mega Sena pode fazer com que você se aproxime da desejada vitória.

Então bora lá, para isso, você precisa apenas somar a hora que for jogar com o dia. Ou seja, se o jogo for acontecer às 19h de quarta-feira, você terá que fazer a seguinte conta para chegar no seu número, 19+3= 22.

5. Número de letras do seu nome + hora + dia da semana

Outra forma de se obter uma dezena da sorte é somando o número de letras do seu nome, com a hora e o dia da semana em que você for jogar na loteria.

Assim, se a Maria Silva Souza fosse jogar às 15h da sexta-feira, ela deveria dar uma chance para o número 35, já que este é o resultado da soma 15+15+5.

6. Número de letras do seu nome + dia do sorteio

Convenhamos, a data em que o sorteio é realizado é um dia bastante importante que deve ser levado em consideração, afinal, pode ser o dia em que seu maior sonho será realizado.

Pensando nisso, nada mais justo do que utilizá-lo durante o seu jogo, juntamente com o seu nome, para jogar para o universo que a sorte deve ser sua.

Utilizando novamente Maria como exemplo, vamos supor que os números da Mega Sena serão sorteados no dia 20.

Dessa forma, a soma que deve ser feita é 15+20, ou seja, Maria deveria seguir o destino e tentar a vitória com o número 35.

