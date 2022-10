Sabe quando você está na balada e de repente se depara com alguém flertando com você e querendo ser um de seus contatinhos?

Pois bem, nessas horas cabe avaliar se vale a pena pegar até o contato dessa pessoa para ver se rola de ficarem mais vezes e quem sabe até deslanchar um relacionamento.

6 tipos de contatinhos que não valem a pena nem salvar o número:

1. O filhinho da mamãe

Sabe aquele contatinho que com seus 30 e poucos anos, nunca deixou de ser o “bebê da mamãe”?

Esse cara ou essa mulher aqui não sabe arrumar a própria cama, fritar um ovo ou guardar as roupas no armário.

Acredite, não dá para confiar nele (a), já que a qualquer momento ele (a) pode te deixar, quando não encontrar os cuidados da mãe em você.

2. O sem futuro

Assim como o filhinho da mamãe é super acomodado, ainda tem o contatinho que não pensa no futuro e está bem perdido.

Esse tipo aqui desiste fácil de tudo que for muito trabalhoso e não possui muitas ambições. Quando ele se depara com uma mulher/homem forte e determinado, ele se assusta e logo foge do relacionamento, não dá para confiar!

3. O mandão

Sabe aquela pessoa grossa, rude e que gosta de mandar? Melhor fugir dela!

Ela jamais vai aceitar qualquer atitude sua superior a ela, nem em casa, nem no âmbito profissional. Ela vai ser muito tóxica e não aceitar seu sucesso, caia fora!

4. O dependente

Não dá para confiar em pessoas dependentes! Elas vão precisar de você para executar absolutamente qualquer coisa, é o filhinho da mamãe que saiu da casa dos pais.

Cuidado ao se envolver com esse tipo, no geral, o relacionamento acaba sendo um grande peso e é bem inconstante.

5. O controlador

Esse aqui é facilmente confundido com o mandão, já que não aceita suas decisões e quer controlar sua roupa, perfume, relacionamento com a família, estudo, trabalho e amigos.

Se envolver com pessoas assim é insuportável, você já entra sabendo que não dá para confiar e nem o relacionamento vai pra frente.

6. O esnobe

Por último, se você acha o seu contatinhos prepotente, esnobe e daqueles que gosta de humilhar os outros e se sobressair, fique de olho!

Pessoas desse feitio não aceitam ter um companheiro superior a ele, não levando o relacionamento adiante.

Sem contar que, não dá para segurar um relacionamento com alguém que não sabe tratar bem um garçom, manobrista ou cozinheiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!