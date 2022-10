Divulgado edital para concurso público de quase 2 mil professores em Goiás

A Prefeitura de Luziânia – localizada no Entorno do Distrito Federal – divulgou edital de concurso público para contratação de quase 2 mil profissionais da área da educação. As inscrições começam no dia 18 de novembro e vão até 07 de dezembro pelo site da Fundação Aroeira. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Das vagas oferecidas, 321 são para início imediato – sendo 34 para pessoas com deficiência (PCD), além de 1435 postos para cadastro de reserva. Vale ressaltar que os interessados devem ter o diploma de nível superior em pedagogia.

O concurso terá com três etapas: prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 18 de dezembro e são de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos que passarem para terceira etapa, devem fazer a entrega dos títulos pelo site da instituição organizadora entre os dias 17 e 19 de janeiro de 2023. Nesta fase, os títulos válidos são especializações com carga horária mínima de 360 horas, mestrados e doutorados.

O resultado definitivo do concurso será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2023.