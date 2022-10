Influencer gera revolta após relatar situação vivenciada dentro do avião

Uma jovem influencer tem dado o que falar na internet após fazer um grande desabafo nas redes sociais, devido a um acontecimento atípico em uma viagem de avião.

A jornalista Sydney Watson explicou que a poltrona reservada na aeronave ficava localizada entre dois irmãos obesos.

Por isso, ela precisou passar três horas inteiras ‘encolhida’ entre eles e isso a incomodou bastante, por não conseguir se movimentar bem.

“Neste momento, estou – literalmente – encaixada entre duas pessoas obesas no meu voo. Meu corpo inteiro está sendo tocado contra a minha vontade”, comentou Sydney.

“Eu não posso nem colocar os braços nos encostos porque não há espaço. Estou cansada de agir como se a gordura fosse normal. Posso garantir que não é”, escreveu no Twitter.

“Isso NÃO é aceitável de forma alguma, ok? Se você precisa de um extensor de cinto de segurança, você é GORDO DEMAIS PARA ESTAR EM UM AVIÃO”, destacou.

Ela enfatizou que sugeriu aos familiares que trocassem de poltrona com ela, para que pudessem ficar juntos e, principalmente, para que ela ‘se sentisse melhor’.

“Se as pessoas querem ser gordas, tudo bem. Mas é algo completamente diferente quando estou presa entre vocês, com seus braços rolando no meu corpo, por 3 horas”, completou.

Nos comentários, milhares de internautas criticaram a jornalista e reforçaram que o posicionamento dela era extremamente gordofóbico.

“Você perguntou a eles sobre os seus históricos médicos completos? Estou cansada de ouvir as pessoas reclamarem de pessoas gordas”, perguntou uma mulher revoltada.

“Você está exatamente onde deve estar. Eu sinto muito que eles tenham que se sentar ao lado de uma pessoa tão ruim”, disparou outra.