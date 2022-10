Publicado edital com 450 vagas para nível fundamental, médio e superior em Rio Verde

A Prefeitura de Rio Verde publicou o edital do processo seletivo com 450 vagas para trabalhar em diversas áreas do município.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.rioverde.go.gov.br. Não haverá cobrança de taxas no ato da inscrição.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas entre os dias 21 e 27 de outubro, às 18h.

Os cargos oferecidos por meio do processo seletivo são de Agente de Apoio da Educação Especial, Agente de Suporte e Higienização, Auxiliar de Educação Infantil, Auxiliar Copa e Cozinha, Auxiliar de Limpeza Predial (62)

Além deles, há vagas para Especialista em Fonoaudiologia, Especialista em Nutrição, Instrutor de Braile, Intérprete de Libras, Pintor, Profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Sala de Recursos.

Para ler o edital completo, clique aqui.