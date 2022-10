Todo ser humano possui a capacidade e autonomia para mentir e criar sua própria versão de alguns fatos. No entanto, existe aquela pessoa mentirosa por natureza, que sabe (como ninguém) como enganar alguém.

Bom e para essas pessoas ardilosas é necessário algumas táticas e segredos para saber bem manipular os outros ao seu redor.

Toda pessoa mentirosa costuma guardar pelo menos um destes 6 segredos:

1. Não falar muito

Começando nossa lista, a pessoa mentirosa tenta ao máximo ser discreta e evitar falar muito.

Isso porque, quanto mais a história fica cheia de detalhes, mais difícil fica de sustentar a mentira.

2. Evitar dramas

Outra coisa que essas pessoas evitam é fazer drama e rodeios ao se tratar da invenção.

Sendo assim, elas querem ser mais diretas possíveis e já induzir seu interlocutor a farsa logo de primeira.

3. É menos reativo

É muito comum também essas pessoas serem menos reativas e encrenqueiras, porque facilmente podem perder a credibilidade em meio aos seus conhecidos.

Logo, para isso, elas evitam a todo custo falar frases extremistas e contradizer os outros ao seu redor.

4. Ter calma

Como são pessoas menos reativas, logo, elas tentam ser mais calmas possíveis para não gerar caos e discussões entre seus conhecidos.

Além disso, essas pessoas tentam manter a seriedade e serenidade para alimentar uma postura de pessoas equilibradas.

5. Fazer contato visual

Segundo a psicologia, quando uma pessoa está mentindo é muito comum que ela evite contato visual.

No entanto, para os mentirosos natos, fazer contato visual é a melhor forma de dar mais credibilidade para aquela mentira.

6. Saber usar as linguagens corporais

Por fim, muitos estudos dizem sobre a linguagem corporal do ser humano, que nada mais é do que gestos e manias que conseguem dialogar com a situação.

É por isso que os mentirosos sabem dominar bem essa comunicação não-verbal para ter uma boa postura para aquela história inventada.

