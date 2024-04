6 carnes exóticas que parecem proibidas, mas tem o consumo liberado no Brasil

Apesar de não muito famosas na cozinha, elas estão liberadas para consumo e muita gente não sabia

Magno Oliver - 30 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Cida Santana)

Seja em uma viagem com a família, em um restaurante ou churrasco com pessoas queridas, você já chegou a ter a oportunidade de experimentar uma carne “exótica”?

Quando falamos de carnes exóticas, estamos nos referindo àquelas que não são muito presentes no prato dos brasileiros e possuem um gosto diferenciado.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com carnes bem diferentes no sabor e textura que parecem proibidas, mas o Ministério da Agricultura permite o consumo.

1. Carne de cavalo

Sim, no Brasil, pode comer a carne de cavalo. A liberação é baseada no decreto 9.013, de 2017 do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Assim, o órgão avalia que equinos, bovinos, búfalos, suínos, ovinos, caprinos, lagomorfos, aves domésticas e animais silvestres criados em cativeiros são consideradas “espécies de açougue”. O abate, no entanto, deve ser feito apenas em estabelecimentos sob inspeção e fiscalização de autoridades sanitárias.

2. Javali

Alvo de caça nas grandes matas, florestas e fazendas, o javali tem uma carne exótica com sabor e textura semelhante à carne de porco. Assim, possui baixo colesterol e maior teor de zinco e fósforo.

3. Jacaré

Outra proteína bastante famosa, com textura semelhante à carne de frango e um sabor parecido com à carne de peixe. Assim, ela tem 0 colesterol e é tica em proteínas.

4. Avestruz

Um pouco difícil de encontrar no açougue, mas ela também tem o consumo liberado, pelo Ministério da Agricultura, no Brasil. Assim, a textura desse corte parece com a do filé mignon bovino. Ela tem um terço das calorias da carne do boi e baixo nível de colesterol.

5. Coelho

Além de ser muito consumida na Europa, ela tem textura semelhante à carne de frango, só que é mais magra que a bovina. Tem teor proteico de até 26% e baixo teor de colesterol.

6. Búfalo

Por fim, a carne de búfalo também é liberada para alimentação no Brasil, mas devido a questões culturais, não se tem tanta prática de consumo. Ela é parecida com a carne bovina e possui baixo índice de gordura intramuscular. Muito apreciada na região norte do Brasil.

