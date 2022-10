Meteorologia prevê chuva para algumas cidades de Goiás nesta quinta-feira (20)

Apesar do avanço de uma frente fria vinda do Sul do país, o calor registrado nos últimos dias em Goiás não dará trégua tão cedo. A previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) é o que fenômeno traga chuvas ao estado, mas não amenize as altas temperaturas nestes primeiros dias.

A massa de ar seco que está sobre o estado começa a perder intensidade nesta quinta-feira (20) e regiões como o Sudoeste e Sul goiano já devem sentir a mudança no tempo. Segundo o Cimehgo, a tendência é que municípios como Jataí, Rio Verde e Mineiros recebam pancadas de chuvas em áreas isoladas.

Nas demais regiões, os dias serão de variação de nebulosidade e sol, com altas temperaturas. No Norte de Goiás, um alerta para o calor intenso: Porangatu, na divisa com o Tocantins, deve registrar máxima de 39°C nesta quinta-feira. A cidade já bateu os 40°C em setembro, quando o estado passava por uma estiagem de quatro meses.

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo André Amorim explica que, de quinta para sexta-feira (21), as áreas de instabilidade devem chegar ao Centro goiano, afetando Goiânia e cidades como Anápolis. “São pancadas sem muita intensidade, mais para o fim da tarde. Com novembro se aproximando, aí sim vamos ver as chuvas engrenando e tomando força”, diz.

A umidade relativa do ar, que segue em declínio no período da tarde em todas as regiões do estado, também tem perspectivas de melhora. “As precipitações regulam o calor e a umidade, então a previsão é que os percentuais sejam mais elevados”, afirma.