Professor se inscreve no Onlyfans para descobrir porque uma ex-aluna estava fazendo tanto sucesso

Uma jovem, de 22 anos, tem rendido muita repercussão na internet após expor o mais novo assinante dos conteúdos eróticos que comercializa no OnlyFans: o ex-professor do ensino médio.

Richelle Knupper é modelo e influenciadora digital e se apelidou nas redes como Rara. Ela explicou que o homem não só se inscreveu, como também enviou uma mensagem muito específica.

“Sempre soube que você era especial”, foi o que disse o docente, que não foi identificado pela produtora de conteúdos.

Richelle confirmou no TikTok ter ficado muito desconfortável com a aparição inusitada do profissional, em meio aos assinantes dela.

E as inseguranças só se agravam, principalmente pelo fato dela estar se recuperando das frustrações no último emprego como modelo.

Nesta situação, ela foi coagida a pintar o cabelo centenas de vezes – o que danificou muito os fios -, além de emagrecer drasticamente para alcançar o corpo que eles desejam ter nas passarelas.