Alerta para risco de doença que a Air Fryer pode causar em quem não toma esse cuidado

Pessoas que não possuem essa prática podem estar sujeitas a passarem por esse tipo de problema

Gabriella Pinheiro - 16 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Presente em boa parte dos lares, a Air Fryer se tornou um item popular no Brasil e no mundo pela praticidade e facilidez em preparar um alimento. Apesar de ser um item de fácil manuseio, o aparelho pode também ser um risco de doença para quem não toma um certo cuidado com a sua higienização.

Isso porque aquelas pessoas que não possuem a prática de limpá-la toda vez que utilizá-la, podem estar sujeitas a terem intoxicação alimentar, causada pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias.

Ao O Globo, o mestre em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e professor no Centro Universitário Christus, em Fortaleza (CE), Alexandre Danton, esclarece que a Air Fryer deve ser limpa de forma regular no intuito de evitar o acúmulo de sujeiras e microrganismos.

O profissional explica que é necessário limpar a cesta do aparelho utilizando uma substância detergente, como o sabão neutro comum, água, esponja macia e um pano.

“Nesse caso pode ser utilizado o detergente de cozinha tradicional, para garantir a retirada de gorduras e impurezas, restos de alimentos que estão ali no equipamento. Você pode limpar a cesta com água corrente e ir esfregando com a esponja ensaboada. Já o pano levemente molhado serve para o restante da máquina”, explica.

Entretanto, ele também orienta que a Air Fryer deve ser manuseada com cuidado e desconectada da tomada para que a limpeza seja realizada sem nenhum problema.

Na hora da higienização, o recomendável é que a esponja seja passada de forma suave e com delicadeza para evitar arranhões e manter a aparência da mesma conservada.

Já no momento de fazer o alimento, o especialista também alerta para evitar utilizar cestas de silicone, uma vez que o material pode liberar substâncias tóxicas para a comida.

“O ideal é não utilizar nada plástico para entrar em contato com o alimento. No geral, é melhor preparar na cesta presente na air fryer. Porque se a cesta de silicone comprada tiver o composto Bisfenol A (BPA) [químico que serve de matéria-prima para a produção de diversos tipos de plásticos], estará colocando a pessoa em contato com uma substância altamente cancerígena”, diz.

