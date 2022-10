Esse final de semana (até o dia 23) haverão alguns signos que vão viver algo surreal de bom, sendo surpreendidos pelo destino com um bom sinal.

A verdade é que a entrada de Sol em escorpião e a chegada do eclipse Solar, no dia 25, poderão ser maravilhosa para algumas casas do zodíaco.

É tempo de autoconhecimento e expansão. Conhecer os limites, os desejos mais íntimos e os interesses, anteriormente nem imaginados.

A dica é: se permitam viver tudo o que o coração pedir neste período e esteja preparado para o turbilhão de emoções que os astros poderão proporcionar.

Conheça os signos que estarão passando por um momento excelente nos próximos três dias!

3 signos que vão viver algo inacreditável neste final de semana:

1. Touro

O signo de touro vivenciará uma boa e necessária experiência romântica neste final de semana. O date tão esperando, finalmente, vai dar certo, acredite!

Não é hora de querer fugir ou se esconder por conta dos traumas do passado. Pelo contrário, é hora de curtir mesmo o momento e se permitir ser feliz.

Racionalize menos as situações e viva mais o agora, desprendendo dos medos.

2. Câncer

Os nativos dessa casa precisarão deixar as antigas mágoas para trás se quiserem ser verdadeiramente felizes. Nesse final de semana, uma boa oportunidade aparecerá para o canceriano.

No entanto, ele só conseguirá encontrar o amor e ser feliz, se abandonar o passado com sete chaves, no fundo do mar.

Não se esconda por medo, tope encontros e se permita mais.

3. Escorpião

A sensualidade e o amor estão com tudo para esse signo, regido por Vênus, e neste final de semana será uma ótima oportunidade para usar e abusar dos talentos sedutores.

O escorpiano poderá se conectar de uma forma única com o crush e o match será mais do que perfeito. Se jogue!

