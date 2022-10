É como diz o ditado “Amor e ódio andam lado a lado”. Às vezes, os sentimentos podem ficar confusos em uma relação e a pessoa que te acalma pode se tornar a mesma que te irrita.

No entanto, para tirar a prova desta afirmação, é necessário ficar atento aos sinais da relação. Pensando nisso, veja alguns indícios que podem indicar que você está com um ‘mix de emoções’.

A pessoa que te acalma é a mesma que te irrita? Confira os sinais

1. Se tudo está muito calmo, você procura algo nele (a) para te animar – ou irritar

Um sinal que a pessoa que te acalma é a mesma que te irrita, é que você sempre está em busca de algo nela para fugir da monotonia.

Se está tudo muito tranquilo, você já vai logo procurando algo para te irritar (ou irritar ele) para ‘animar’ a

relação.

2. Você sente falta de hábitos irritantes dele (a)

Caso você sinta saudade de um hábito irritante dele (a), isso pode significar algo a mais. Seja por meio de uma frase, atitude ou gesto, sentir falta de algo que te incomoda na pessoa, pode ser um motivo ótimo de que você gosta do outro.

3. A mania que você achava um charme se torna um aborrecimento

No início de um relacionamento, seja ele de amizade ou não, você pode se encantar com uma mania do outro. No entanto, ao longo do tempo, pode acontecer do charme se tornar um verdadeiro aborrecimento.

Quem nunca achava uma graça um gesto do outro, mas depois de um período, acabou ficando irritado (a) com o que o costume dele? Pois é. Saiba que isso pode ser um sinal.

4. Um momento de carinho se torna uma discussão

Por fim, outro indício de que a pessoa que te acalma é a mesma que te irrita é quando um momento de carinho acaba se tornando uma confusão.

Mas tome cuidado! Pois caso isso aconteça com frequência, a relação pode ficar um pouco estremecida.

