A ansiedade e a empolgação de pensar em viajar podem ser grandes vilões na hora de comprar passagem aérea.

Isso porque, fica difícil resistir a promoções mirabolantes que vemos na internet, que no fundo podem ser verdadeiras ciladas já que cometemos certos erros.

6 erros que as pessoas costumam cometer na hora de comprar passagem aérea:

1. Comprar uma passagem com muitas paradas

Começando nossa lista, é mais que normal uma pessoa comprar passagens que levam mais que o dobro de tempo para chegar em seu destino final ou fazer uma rota sem sentido, apenas para pagar mais barato.

O problema é que esse barato pode sair mais caro do que se imagina, já que você vai chegar exausto em seu destino final, perder momentos de diversão e descanso.

2. Escolher um destino não favorável para aquela época do ano

Como agimos por impulso na hora de comprar um pacote de viagem em promoção, sempre esquecemos de conferir se a época do ano é adequada para viajar para o destino.

Esse erro pode ser crucial para acabar de vez com suas férias, já que você pode chegar na praia e se deparar com chuvas, não é mesmo?

3. Deixar para comprar a passagem de última hora

Há muitos anos existia um mito de comprar passagens de última hora para pagar um preço mais barato.

Bom, atualmente isso tem sido um grande tiro no escuro. De acordo com as estatísticas do site Melhores Destinos, as promoções de passagens internacionais para a alta temporada ocorrem com mais frequência entre 120 e 60 dias antes da data do voo.

4. Comprar voos em horários inconvenientes

Alguns voos com horários diferentes podem ser tentadores, já que saem um pouco mais baratos.

Mas veja bem: em aeroportos pequenos, por exemplo, você não vai encontrar taxistas nem lojas abertas às 04 horas da manhã. Por isso, se organize!

5. Adquirir conexões que envolve troca de aeroporto

Esse erro pode surgir por uma tentativa de economia ou desatenção, mas a real é que é um grande tiro no pé.

Já que envolve todo estresse de locomoção de troca de aeroporto. Em São Paulo, por exemplo, é até inviável sair do Aeroporto Internacional de Guarulhos até o de Congonhas, que fica a 1 hora de distância mais ou menos.

6. Não calcular o tempo de conexão

Por fim, jamais compre passagens com conexões sem um bom tempo entre um voo e outro.

Em viagens internacionais, por exemplo, é necessário passar pela imigração, pegar malas, enfrentar filas, fazer check in e assim por diante.

Por isso, recomendamos um tempo médio de 2 horas entre um voo e outro para você fazer tudo com calma e sem atrasos.

