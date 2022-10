É inegável que o Vale Alimentação garante uma ajuda e tanto para o trabalhador brasileiro, já que alivia na parte que mais aperta no final de mês, que é o bolso.

Por mais que não seja uma obrigação, o benefício é fornecido por milhares de empresas para os seus funcionários, até como uma forma de contribuir.

Assim, diversos trabalhadores costumam utilizar o Vale Alimentação para garantir aquelas regalias que normalmente não seria possível comprar.

No entanto, o que muitos não sabem, é que o benefício não é um “terra sem lei”, sendo preciso se atentar as regras que podem acabar trazendo prejuízos quando quebradas.

Pensando nisso, separamos alguns dos erros mais comuns de serem cometidos, e que não podem acontecer de forma alguma.

6 erros que quem recebe Vale Alimentação não pode cometer

1. Comprar bebidas alcóolicas

Por mais que o benefício seja voltado especificamente para a compra de produtos do gênero alimentício, a compra de bebidas alcóolicas é expressamente proibida.

Adquirir aquele álcool para o final de semana pode ter sérias consequências, como precisar pagar uma multa ou até mesmo a demissão por justa causa por usar o cartão indevidamente.

2. Emprestar o Vale Alimentação para um terceiro

O uso alheio do benefício é outro erro que grande parte dos brasileiros não fazem ideia de que é proibido, e por isso, acabam fazendo.

Permitir que um terceiro utilize o seu benefício pode acabar gerando uma grande dor de cabeça, como a suspensão do benefício.

3. Vender o vale

Mesmo que a venda do Vale Alimentação possa parecer uma ação inocente para quem a faz, ela é na verdade considerada como uma grave infração .

Vender ou doar o benefício pode trazer prejuízos severos, já que o Código Penal aponta que tal ato se enquadra em crime de estelionato.

Deste modo, se o trabalhador for pego cometendo a ação, ele perde o emprego, o cartão e o pior, corre o risco de ter que pagar pela infração com um tempo de reclusão, com pena de até 05 anos e o pagamento de uma multa.

4. Comprar ração para o pet

Como o benefício é exclusivo para a compra de produtos do ramo alimentício, algumas pessoas acabam achando que é permitido comprar também a ração para o pet.

Afinal, a ração é um alimento, só que voltado para o melhor amigo de quatro patas.

Porém, essa prática é irregular, já que o auxílio pode ser utilizado apenas pensando na alimentação do próprio trabalhador.

5. Compras no geral

O trabalhador deve se atentar bastante na hora de utilizar o seu Vale Alimentação, pois o benefício não pode ser utilizado para compras em geral no supermercado.

Sua utilização é válida apenas para artigos voltados para a alimentação, sendo portanto vedado para adquirir outros produtos como relacionados à limpeza ou estética.

6. Comida pronta

Esse último erro é cometido na maior inocência pelo trabalhador, sem que nem ao menos saiba que comprar alimentos prontos é errado.

Isso porque como o benefício é voltado para alimentação, muitos acreditam que não importa o que for comprado, se for para se alimentar, é válido.

Mas, é aí que está o erro simples que pode acabar terminando em uma chata multa.

