Quando o assunto é viagem, sempre é preciso ter um dinheirinho extra guardado. Porém, quando o destino desejado são alguns países específicos, aí já é necessário ter uma boa grana para conseguir.

Isso porque de tão caros que são, alguns lugares ao redor do mundo fazem até mesmo com que o brasileiro sonhe em conquistar uma bolada para que possa aproveitá-los melhor.

Quer saber quais são? Então confira a lista que separamos e já vai juntando as moedinhas para que possa um dia visitá-los.

6 países caríssimos que os brasileiros sonham em ganhar na loteria para poder ir

1. Reino Unido

O Reino Unido possui diversas belezas que fazem com que um passeio por lá se torne um verdadeiro sonho para muitos.

Dentre os principais atrativos podemos destacar o Museu dos Beatles, a Casa de Shakespeare ou até mesmo o Castelo de Edmundo.

No entanto, toda a beleza da região pode sair um pouquinho do orçamento, já que por dia, você possivelmente gastará no mínimo R$ 200, sem contar as despesas com hospedagem e as comprinhas extras.

2. França

Um dos destinos turísticos preferidos dos brasileiros pode não ser assim tão em conta como se gostaria para um passeio ideal.

Isso porque um simples café da manhã na França fica entre R$ 65 a R$ 115, sem contar as diárias em algum hotel do país, que saem por pelo menos R$ 290.

3. Suíça

A Suíça costuma figurar em primeiro lugar quando o assunto é destinos turísticos mais caros do mundo.

Acontece que a média para um dia turistando por Zurique, por exemplo, fica simplesmente em torno de 376 euros.

4. Noruega

Além de encantador, a Noruega é considerada como um dos países mais desenvolvidos de todo o mundo, sendo um lugar incrível para se viver e se visitar.

Mas, como nem tudo são rosas, uma única diária em um hotel da região fica no mínimo em R$ 388.

5. Dinamarca

Por mais que figure na lista dos países caríssimos, a Dinamarca é um verdadeiro destino dos sonhos por todos os seus encantos, principalmente a capital Copenhagen.

No local, não pode ficar de fora do roteiro de viagem um passeio pela Estátua da Pequena Sereia, Igreja de Mármore, Jardins do Tivoli e pelo Canal Copenhagen.

Mas, antes de já ir sonhando alto, é importante juntar um pouco de dinheiro, afinal, 24 horas em um quarto de hotel costuma sair em média R$ 450.

6. Holanda

Suas belíssimas flores e encantos únicos fazem com que a Holanda seja um dos destinos mais cobiçados pelos brasileiros.

Amsterdã então, é uma das regiões preferidas para os passeios mais incríveis que se possa imaginar.

No entanto, vale destacar que um simples dia na região pode sair mais caro do que o esperado, já que apenas o almoço costuma custar em torno de R$ 54.

