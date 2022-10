O status do WhatsApp é uma ferramenta que muitos usuários utilizam para tentar ampliar o ciclo social e se conectar com algumas pessoas da plataforma. Por isso, muitos tentam apostar em publicações que as pessoas mais gostam de ver no WhatsApp.

Ao postar uma dessas coisas na plataforma, suas visualizações podem aumentar notavelmente. Por isso, saiba quais são os status que muitos usuários adoram ver no aplicativo.

6 status que as pessoas mais gostam de ver no WhatsApp

1. Indiretas

Quem não gosta de ver o ‘circo pegar fogo’ na internet, não é mesmo? Pode-se observar: É só publicar algo ‘enigmático’ e que alfineta alguém que a quantidade de pessoas que assistem o status vão duplicar.

2. Músicas

Uma das coisas que as pessoas mais gostam de ver no WhatsApp são trechos de músicas principalmente daquelas que estão em alta no momento.

Para muitos, o som pode ter um significado especial e, ao escutarem aquela música, decidem recomendar para outras pessoas com base no que viram no seu status.

3. Mensagens motivacionais

As famosas mensagens motivacionais também são um ótimo meio para alavancar a quantidade de visualizações no seu status no WhatsApp.

Às vezes, a pessoa pode estar tendo um dia ruim e, ao ler o que você postou, você conseguirá reverter a situação e, consequentemente, ganhar mais um ‘olheiro’ no seu status.

4. Trechos de séries e filmes

Postar trechos de séries e filmes no WhatsApp é, sem dúvida, uma forma para engajar nas redes sociais. Isso porque quase todas as pessoas gostam de rever a cena do filme favorito – nem que seja por um minuto.

5. Memes

Além de divertir os usuários das redes sociais, os memes também podem ajudar você a conquistar mais visualizações no WhatsApp.

Publicar algo deste tipo pode fazer os mensageiros irem à loucura e não deixar de acompanhar o que você posta.

6. Animais

Por fim, postar fotos ou vídeos de animais no status do WhatsApp é mais uma coisas que muitos mensageiros amam apreciar na plataforma.

Por isso, use a abuse dos vídeos e fotos de animais filhotes e fofinhos, pois isso é sucesso na certa.

