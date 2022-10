Quem tem conta de energia atrasada em Goiás pode renegociar dívida até sábado (22)

Clientes em débito com a Enel Goiás podem renegociar as dívidas até este sábado (22). O Feirão de Negociação promovido pela empresa ocorre no estacionamento do Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal), no Jardim América, em Goiânia, das 9h às 16h.

Há ainda 12 lojas noutras cidades do estado que estão aptas a realizar o atendimento, das 8h às 12h.

As cidades que abrirão as lojas neste sábado são: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Jataí, Luziânia, Rio Verde, Valparaíso e as três unidades de Goiânia, no Setor Leste Universitário, Jardim Europa e Setor Pedro Ludovico.

Os clientes poderão parcelar a dívida em até 12 vezes. Os débitos dos clientes que tenham faturas vencidas há mais de 61 dias, com uma entrada mínima de 10% do saldo devedor, sem taxa de financiamento e sujeito a aprovação.

Essa condição também pode ser realizada no aplicativo da Enel Goiás, no site, Call Center (0800 062 0196) – e em todos os pontos de atendimento da empresa no estado, conforme o horário de cada unidade – lista completa no site.

As vans de atendimento móvel também estarão no Cepal do Jardim América com profissionais à disposição para prestar todos os serviços que são disponibilizados em uma unidade convencional, inclusive o cadastro no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de energia elétrica para clientes que possuem o Cadastro Único e se enquadram nos pré-requisitos do Governo Federal.

Adicionalmente as ações de negociação, os clientes também poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares -, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais.

Para participar basta o cliente levar um documento com foto, a última conta de energia paga e até quatro lâmpadas usadas para serem trocadas.