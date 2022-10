SUS, OSS ou SOS…?

Antes de responder a pergunta acima é preciso esclarecer o que é uma Organização Social de Saúde (OSS). São instituições filantrópicas do terceiro setor, SEM FINS LUCRATIVOS, responsáveis pelo gerenciamento de serviços de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o país, em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde.

Porque precisamos delas? Os principais argumentos são ganho de eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde, bem como desburocratizar compras, contratações/demissões de profissionais tornando mais célere, e outros.

Uma outra maneira de analisarmos a presença dessas instituições é que o nosso SUS está doente. E esse adoecimento comprometeu a eficácia e resolutividade. O custo dessa doença ficou tão caro para o Estado que ele, o SUS, precisou ser internado para tratamento.

As OSS são a tentativa de tratar o SUS para que aqueles que dependem dele possam continuar sendo assistidos.

Realizamos há dois dias na Câmara Municipal um simpósio em parceria com a OAB Subseção Anápolis. Na pauta o tema: “Vantagens e desvantagens na contratação de OSs nos serviços de saúde”.

Na oportunidade, ouvimos profissionais envolvidos direta e indiretamente nesses serviços. Em Anápolis, são essas instituições que estão à frente, por exemplo da UPA Pediátrica, UPA Vila Esperança, Hospital Municipal Alfredo Abrahão e algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Como os leitores avaliam a Saúde em Anápolis?

Essas OSS vieram para ficar e não representam a solução mágica para as demandas de saúde que existem, mas é um avanço.

Esses encontros discutindo com a população continuarão porque não é só a prestação de serviço de saúde que temos que nos preocupar. Criarmos gatilhos antifraude e anticorrupção também é nosso dever. Afinal, em outros locais já virou caso de polícia. E não queremos isso aqui em nossa cidade.

Continuaremos fiscalizando e construindo políticas públicas sérias e responsáveis. Sempre respeitando o dinheiro e a vida da população.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso!