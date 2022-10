Suspeitos de roubar bolada em correspondente da Caixa em Anápolis gastaram tudo

Foram presos na noite desta quinta-feira (20) dois suspeitos de roubar R$ 70 mil do cofre de uma correspondente da Caixa Econômica Federal no Bairro Paraíso, região Sudoeste de Anápolis, no dia 14 de outubro.

Com o uso de câmeras de videomonitoramento, os policiais identificaram um suposto autor, de 18 anos de idade. Ele confessou ter praticado o crime com um colega, de 24 anos, que também foi detido.

Aos agentes, eles disseram que o valor levado foi, na verdade, de R$ 57 mil, divididos igualmente entre as partes.

O mais jovem revelou que gastou todo o dinheiro com compras e passeios. Na casa dele, vários itens e produtos caros foram encontrados.

Entre eles, um Xbox 360, dois pares de tênis, cinco de sandália, agasalhos, calças, bonés, um perfume 212 VIP, iPhones, correntes e pulseiras de prata e uma TV Samsung 43 polegadas.

O outro suspeito, de 24 anos, disse que gastou toda sua parte pagando dívidas com agiotas.