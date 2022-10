Em Goiânia, nasce Maria Flor, filhinha caçula do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca

Maria Flor, filha do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital, Virgínia Fonseca, nasceu neste sábado (22), em Goiânia.

Às 7h09, Virgínia fez uma publicação dentro do hospital dizendo que estava exalando felicidade.

“Bom dia!! Indo dormir agora, nossa princesa Florzinha chegou muito bem, graças a Deus. Assim q acordar venho falar com vcs”.

A caçula veio ao mundo às 05h33, com 3.160kg e 48 cm. A filha mais velha do casal, Maria Alice, está com um pouco mais de um ano e quatro meses.

Zé Felipe e Virgínia estão juntos desde 2020 e já celebraram o casamento, pelo menos, três vezes.