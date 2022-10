Para quem encaminha muitas mensagens no dia a dia e acaba se perdendo na quantidade de conteúdos, uma novidade no WhatsApp pretende facilitar o processo de quem tem que fazer isso todos os dias.

Agora, o aplicativo dará a possibilidade de adicionar legendas em fotos e vídeos que forem encaminhados dentro da plataforma.

A função está em desenvolvimento e foi identificada na versão 2.22.23.4 do aplicativo, que, até o momento, está disponível apenas na versão teste.

Embora ainda não tenha sido lançada oficialmente, algumas informações já estão circulando sobre a novidade. Por isso, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba como funcionará a novidade no WhatsApp para quem encaminha as mensagens que recebe.

Novidade no WhatsApp para quem encaminha as mensagens que recebe

Recentemente, uma nova atualização foi encontrada em uma versão do Whatsapp. Desta vez, o recurso irá beneficiar aqueles usuários que têm que encaminhar diversas mensagens no aplicativo.

Para esses mensageiros, lidar com a quantidade de conteúdos recebidos no dia a dia pode ser complicado. Já que, para eles, lidar com o fluxo de conteúdo pode causar uma verdadeira confusão na mente.

Isso porque, ao longo do processo, o usuário pode esquecer o assunto da mensagem e enviá-la para um contato diferente.

Por isso, a mudança conseguiria ajudar os usuários permitindo com que os mensageiros enviassem o texto ao conteúdo compartilhando – adicionando mais uma etapa ao processo.

A adição irá incluir um campo de texto na parte inferior da tela na etapa de seleção de destinatário para a mensagem encaminhada.

Vale ressaltar que os envios ainda podem ser compartilhados sem nenhuma legenda. Para isso é só selecionar o botão “Dispensar” na caixa de texto.

Outro ponto a ser lembrado é que a funcionalidade será compatível com todo tipo de mídia, incluindo vídeos, GIFs e documentos com comentários. Além disso, por padrão, as mensagens só poderão ser encaminhadas em um chat por vez.

