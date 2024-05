6 ruas que estão na lista das mais bonitas de todo o mundo

Esses lugares oferecem uma experiência única e inesquecível para quem as visita

19 de maio de 2024

Viajar pode ser uma aventura incrível. Conhecer novos lugares, conversar com pessoas diferentes e ver paisagens incríveis. Além disso, é uma ótima opção para sair do marasmo do dia a dia.

Diariamente, você pode até passar diversas ruas e avenidas, mas dificilmente irá encontrar lugares tão bonitos quanto esses.

Para essa lista, selecionamos as ruas que fogem do comum e possuem uma beleza extravagante. Confira!

1. Caminito – Buenos Aires, Argentina

Para começar, uma das ruas mais conhecidas dos nossos ‘hermanos’ é o Caminito, um lugar que funciona como uma espécie de rua-museu. Localizado no bairro de La Boca, o endereço icônico é famoso por sua aparência chamativa.

As casas multicoloridas foram construídas por imigrantes recém-chegados no final do século 19. Essas residências foram feitas com chapas de metal das docas e, na hora de pintar, utilizavam tintas que estavam disponíveis. Portanto, quando uma tinta acabava, eles continuavam pintando com outra cor.

2. Canais de Bruges – Bélgica

Bruges, na Bélgica, é conhecido como a ‘Veneza do Norte’. Ao fazer um passeio de barco pelos canais, os visitantes podem apreciar a arquitetura histórica, as pontes pitorescas e as vistas encantadoras da cidade.

3. Tetsugaku No Michi – Kyoto, Japão

Conhecido como “Caminho da Filosofia” essa é uma das ruas mais visitadas no mundo.

Com quase 2km de extensão, o local é repleto de cerejeiras. O passeio é uma experiência tranquila e contemplativa, perfeita para aqueles que desejam escapar da agitação da cidade e se conectar com a natureza.

4. Calleja de las Flores – Córdoba, Espanha

A Calleja de las Flores, ou “Travessa das Flores”, é um beco encantador localizado no coração de Córdoba, na Espanha. Esta rua estreita é famosa por suas casas brancas decoradas com flores coloridas, que formam um cenário deslumbrante e única.

É um local muito popular para turistas e moradores locais, que buscam apreciar a beleza e a tranquilidade.

5. Lombard Street – São Francisco, Estados Unidos

Se engana quem pensa que a Lombard Street é mais uma daquelas ruas simples.

Projetada em formato zigue-zague, a ideia era apenas fazer com que os carros trafegassem mais devagar.

Porém, o formato e o cenário em que essa rua se encontram fazem com que ela seja única.

6. Chefchaouen – Marrocos

As ruas de Chefchaouen são uma das características mais marcantes desta cidade marroquina.

O que mais chama a atenção dos turistas é a predominância da cor azul nas fachadas das casas, portas, janelas e até mesmo nas calçadas.

As paredes azuis refletem a luz do sol de forma suave, criando um ambiente tranquilo e relaxante. Além disso, as ruas estão repletas de lojas de artesanato, galerias de arte e pequenos cafés.

