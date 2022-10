A Polícia Civil está investigando a morte da jovem Carolinne Vasconcellos Mendonça dos Santos, de 28 anos, que havia sido encontrada desacordada em um motel de Valparaíso de Goiás, município do Entorno do Distrito Federal.

Logo que foi localizada, a moça foi rapidamente encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Céu Azul, mas devido a gravidade do estado de saúde, teve que ser transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Dois dias depois, a jovem acabou não resistindo ao quadro clínico e morreu na sexta-feira (21).

Parentes de Carolinne afirmaram em depoimento que ela contava com sinais de violência. No entanto, ao G1 o delegado à frente do caso, Rafael Abrão, revelou que não constava sinal de estupro na guia de atendimento médico, mas ainda é preciso aguardar os laudos periciais.

“No entanto, estamos esperando o resultado dos laudos periciais para saber a causa da morte”, afirmou.

Segundo a Polícia, as investigações preliminares apontam que a jovem teria usado drogas no motel em que estava, além de ter tido uma discussão com um homem que a acompanhava.