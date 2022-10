Existem alguns signos que estão próximos de vencer e não podem deixar a desejar neste momento tão crucial, pois a vitória já está se aproximando.

Esse ciclo de 2022 está chegando à reta final e, por terem enfrentado muitas labutas em todo esse período, o sucesso também está bem perto. Não é o momento certo de desistir.

Seja profissional, pessoal ou romântico, alguns signos precisam continuar firmes, pois as dificuldades se amenizarão e bons momentos estão perto de chegar.

Confira então as casas astrológicas que terão boas notícias e sorte grande neste novo ciclo. Veja!

3 signos que estão próximos de vencer e precisam continuar dando seu máximo:

1. Gêmeos

O signo de gêmeos passou por muitas dificuldades neste ano. Foram várias as decepções, por decidirem sempre manter muitas amizades e vínculos em aberto, mas isso está próximo de mudar.

Uma pessoa muito especial está chegando devagarinho, conquistando espaço neste coração complicado. Essa novidade poderá ir costurando todas as feridas em aberto.

E, profissionalmente, muitas coisas serão resolvidas também. Uma promoção de emprego pode estar bem próxima. Não desista!

2. Virgem

Com a chegada do eclipse solar em escorpião, no próximo dia 25 de outubro, a paz, a tranquilidade e o sucesso para esse signo é algo garantido.

Foram longos meses de complicações, inclusive um Mercúrio Retrógrado no período de Sol em virgem, bagunçando totalmente a vida deles.

Mas calma, é tempo de mudanças e melhorias. As ideias estarão se alinhando e profissionalmente poderá aparecer uma nova oportunidade incrível.

Não tenha receio de se arriscar por algo bom! Seja menos receoso, mas pondere bem as possibilidades!

3. Escorpião

Hoje o Sol entrou na casa de escorpião e os nativos dessa casa poderão desfrutar do melhor período deste ano. Muita sensualidade, amor e sucesso estão por vir.

O eclipse na casa também surtirá os melhores efeitos para os escorpianos, trazendo mais segurança para o coração e menos surtos.

Um amor confortável está virando a esquina, não desista!

